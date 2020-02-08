Ряд банков на этой неделе ввели новые вклады и скорректировали ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк предлагает открыть новый вклад «Успех». Минимальная сумма депозита — 2 млн рублей, максимальная — 15 млн. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Металлинвестбанк снизил ставки по вкладам в рублях. Так, вклад «Максимальный доход» (от 10 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 4—5,9% (вместо 4—6,2%), а при ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) — под 5,1—5,4% годовых (ранее — под 5,6—5,8%).

Банк БКФ запустил вклад «Управляемый стандарт». Сумма первоначального взноса депозита — от 100 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — от 181 до 375 дней. Возможно пополнение не позднее 30 дней до окончания срока вклада, а также частичное снятие с 91-го дня. Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня процентная ставка сохраняется.

Банк «Пересвет» снизил ставки по депозитам в рублях и долларах. Например, депозит «2020» (от 20 тыс. рублей на 181 и 270 дней) открывается под 6,15% годовых (вместо 6,3%). «Доходный» (от 32 до 732 дней) в рублях размещается под 4,35—5,7% (ранее — под 4,35—5,75%), в долларах — под 0,3—1,2% (прежде — под 0,3—1,3%), а «Комфортный» (на 182, 370, 545, 732 дня) — под 4,65—5,15% в рублях (прежде — под 4,75—5,35%), в долларах — под 0,6—0,9% годовых (вместо 0,75—0,95%).

Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам. Так, «МЕГА Онлайн» (с трех до 36 месяцев) открывается под 5,55—6,1% (ранее — под 5,7—6,5%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 5,8—6% годовых (вместо 6—6,1%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам в рублях. «Онлайн-вклад» (от 100 тыс. рублей на 122, 181, 397, 547 и 731 день) оформляется под 4,5—5,5% (ранее — под 5—6,25%), а «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547 и 731 день) — под 3,5—4,75% годовых (прежде — под 4—5,25%).

Тексбанк ввел вклад «Сезонный». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, сроки: три, шесть месяцев и один год. Доходность вложения составляет 5,85—6,1% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Москоммерцбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта. Доходность депозита «На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей) составит 3—5,5%, а «Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) — 3,5—5,9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. «Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) открывается под 3—5,5%, а «На льготных условиях» (от 10 тыс. рублей) — под 2,75—5,25% годовых.

Банк «Славия» уменьшил ставки по вкладам в рублях. Так, вклад «Славный капитал» (с 91 до 364 дней) оформляется под 4,95—5,5% годовых (ранее — под 5,2—5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопи капитал» (с 181 до 364 дней) открывается под 5,29—5,84% годовых (прежде — под 5,54—6,08%).

Абсолют Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь «Абсолютный максимум+» открывается под 5,25—5,85% (ранее — под 5,4—6,35%), а «Абсолютный максимум+» с возможностью пополнения — под 4,55—5,2% годовых (до этого — под 4,7—5,7%). Срок — от трех месяцев до трех лет.

СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в долларах. Депозит «Премьер» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 1,2—1,3% (ранее — под 1,45—1,55%), а «Доход» (от 100 долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — под 0,05—1,45% годовых (вместо 0,05—1,7%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Кредит Европа Банк скорректировал ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Срочный» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 096 дней) в рублях составит 3—5,9% годовых (ранее — 3,5—6,05%). По вкладу в долларах на 368 дней процентная ставка составит 0,8% годовых (вместо 0,9%).

Банк «Ак Барс» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Просто накопить» в рублях составит 4,75—5,25% (ранее — 5—5,5%), в долларах — 0,4—0,9% (вместо 0,5—1,1%), а «Просто управлять» — 4,25—4,65% в рублях (прежде — 4,5—4,9%) и 0,3—0,7% годовых в долларах (вместо 0,3—0,8%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей или 100 долларов.

Международный Коммерческий Банк с 7 февраля ввел вклад «Оптимальный». Минимальная сумма депозита в рублях и долларах неограниченна, в евро составляет 1 тыс. евро. Срок — от 31 дня до двух лет. Доходность в рублях равна 4—5%, в долларах — 0,05—0,7%, в евро — 0,03—0,05% годовых.

Альфа-Банк изменил ставки по вкладам в рублях и долларах. Например, «Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) размещается в рублях под 3,8—4,8%, в долларах — под 0,1—0,85% годовых (вместо 4,6—5,1% и 0,1—0,8% соответственно). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Банк «Хлынов» повысил ставки по вкладам в долларах. Депозит «Для сохранения» (на 367, 546, 731 и 1 097 дней) оформляется под 1,5—1,7% (ранее — под 1,2—1,4%), а «Для накопления» (на 91, 181, 270, 367 и 546 дней) — под 0,7—1,4% годовых (прежде — под 0,4—1%). Минимальная сумма — 75 долларов.