Переговоры о выходе ЦБ из капитала Сбербанка продолжаются, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Что касается переговоров по продаже Сбербанка — они еще не закончились, они продолжаются», — сказала она.
ЦБ владеет контрольным пакетом Сбербанка в размере 50% плюс одной акции. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки доли Центрального банка в Сбербанке. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что готов работать с Минфином как с новым собственником.
Минфин: схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти доработана
Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка.