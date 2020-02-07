Запсибкомбанк предложил малому и среднему бизнесу ипотеку на приобретение коммерческой недвижимости со ставкой от 9% годовых.

Как уточняется в сообщении на сайте банка, кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых помещений и помещений для оказания услуг. Приобретаемая недвижимость передается в залог банку, прочий залог не потребуется. Страхование объекта залога необязательно, но при наличии страховки она может быть включена в сумму кредита, так же как и стоимость услуг агентства недвижимости. Максимальный размер кредита неограничен, срок — до 15 лет.

При сумме кредита до 10 млн рублей заявка рассматривается с упрощенным пакетом документов.

Условия программы «Бизнес-ипотека» позволяют предпринимателю стать собственником недвижимости без первоначального взноса, решение принимается в зависимости от кредитного рейтинга заемщика.



«В Запсибкомбанке бизнес-ипотека может выдаваться как на приобретение готовой недвижимости, так и на участие в долевом строительстве. Сейчас подать заявку на бизнес-ипотеку в Запсибкомбанке стало проще, так как из списка документов мы исключили квартальную отчетность», — отметила директор дирекции корпоративного бизнеса Запсибкомбанка Оксана Седых. Она уточнила, что выдача кредита на любую сумму по ускоренной процедуре происходит по расписке от регистрационного органа о сдаче документов, без необходимости дожидаться госрегистрации объекта залога.