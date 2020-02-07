Международные резервы РФ на 1 февраля составили 562,306 млрд долларов против 554,359 млрд на 1 января 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте ЦБ.

Таким образом, за январь объем международных резервов увеличился на 7,947 млрд долларов.

Напомним, что рост в декабре прошлого года составил 12,33 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, положительная динамика объема резервов за первый месяц 2020 года была обусловлена в первую очередь ростом стоимостного объема монетарного золота со 110,376 млрд долларов на 1 января до 115,818 млрд на 1 февраля. Объем резервов в иностранной валюте также увеличился — с 433,297 млрд до 435,841 млрд.

При этом резервы в СДР сократились с 6,717 млрд до 6,693 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,97 млрд до 3,955 млрд.

За 2019 год российские резервы увеличились почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне 2019-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».