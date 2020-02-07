Почти три четверти всех людей с избыточным весом и ожирением во всем мире живут в странах с низким или средним уровнем доходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании Всемирного банка (ВБ) «Ожирение: здоровье и экономические последствия надвигающейся общемировой проблемы».

«Долгое время это считалось проблемой исключительно для стран с высоким уровнем доходов. [Однако] более 70% из 2 млрд людей во всем мире с избыточным весом и ожирением живут в странах с низким или средним уровнем доходов, — отмечают авторы работы. — Приводя к росту случаев инвалидности, смертности, расходам на здравоохранение и снижению производительности труда, ожирение становится все более серьезной проблемой для всех стран независимо от уровня доходов».

Худей на благо родины. Почему ваш вес важен для экономики страны
Худей на благо родины. Почему ваш вес важен для экономики страны

Лишний вес — это нагрузка не только на здоровье, но и на национальную экономику. Ожирение граждан дорого обходится государственной казне, причем эти расходы растут по всему миру.

По данным специалистов, ожирение населения «оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение». По прогнозам, в ближайшие 15 лет расходы из-за высокого уровня ожирения среди населения в развивающихся странах составят в общей сложности более 7 трлн долларов.

Как отмечается в докладе, во всем мире заболевания, связанные с избыточным весом, входят в тройку главных причин смертности. Так, с 1975 года уровень ожирения среди населения планеты увеличился почти в три раза, в настоящее время от связанных с ним болезней в мире ежегодно умирает 4 млн человек. К факторам, «обостряющим эпидемию ожирения, относятся рафинированные продукты питания, пища с повышенным содержанием сахара, а также снижение физической активности и повышение доходов, которые часто идут рука об руку с более высоким потреблением нездоровых продуктов питания».