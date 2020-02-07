Замедление темпов роста российской экономики в 2019 году по сравнению с 2018-м, когда рост составлял 2,5%, было связано с двумя ключевыми факторами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 7 февраля, выпуске информационно-аналитического комментария Центробанка «Экономика» за декабрь 2019 года .

В ЦБ напоминают, что годовой темп прироста ВВП в 2019-м, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%. Это соответствует верхней границе прогнозного интервала Банка России (0,8—1,3%).

«Замедление роста ВВП в 2019 году на 1,2 процентного пункта было связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, ослабление внешнего спроса в условиях замедления роста мировой экономики привело к существенному сокращению экспорта российских товаров и услуг (на 2,1% по сравнению с 2018 годом). Дополнительно динамику экспорта сдерживало действие ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Во-вторых, несколько замедлилось расширение потребительской активности домашних хозяйств на фоне роста среднегодовой инфляции, главным образом из-за повышения ставки НДС в начале года. В то же время положительное воздействие на рост выпуска оказала динамика валового накопления основного капитала и накопления запасов материальных оборотных средств, что связано с реализацией национальных проектов и хорошим урожаем», — анализирует ситуацию регулятор.

Росстат: по итогам 2019 года рост ВВП составил 1,3% Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

В декабре 2019 года рост экономической активности по сравнению с ноябрем в целом ускорился. «Рост промышленного производства ускорился преимущественно за счет динамики выпуска в обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Опережающие индикаторы инвестиционной активности указывали на сохранение тенденции к повышению годовых темпов прироста инвестиций в основной капитал. Темп прироста оборота розничной торговли остался высоким, несмотря на некоторое замедление по сравнению с ноябрем. Безработица в декабре находилась на историческом минимуме, рост реальной заработной платы замедлился. Вместе с тем грузооборот транспорта продолжил снижаться. На сохранение некоторой неустойчивости экономической динамики указывали данные конъюнктурных опросов», — говорится в обзоре.



По оценкам регулятора, темп прироста ВВП в 2020 году составит 1,5—2%. Этому будет способствовать расширение внутреннего спроса, связанное с улучшением динамики реальной заработной платы и ускорением расходования бюджетных средств. Риском для прогноза является ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с коронавирусом и другими внешними факторами.