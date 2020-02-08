Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в опубликованном сообщении агентства.

При этом краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F2». Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный — на уровне «F2».

«Российский рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB» отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям», — сказано в сообщении агентства. Также отмечается низкий уровень внешнего долга и увеличение бюджетных накоплений.

«Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная политика способствуют повышению макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и снижению зависимости от цен на нефть», — отметили эксперты Fitch.

Кроме того, взаимосвязь между стоимостью рубля и нефтью ослабла благодаря бюджетному правилу и неопределенности, связанной с санкционными рисками.

Тем не менее в Fitch обратили внимание на низкие перспективы экономического роста, а также на высокую сырьевую зависимость экономики страны. Помимо этого, «геополитическая напряженность, существующие санкции и сохраняющаяся угроза их эскалации сказываются на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах экономического роста», добавили там.

Эксперты агентства прогнозируют, что в отсутствие внешних шоков инфляция в стране приблизится к 4% в 2021 году. Также Fitch ожидает, что рост потребительского кредитования в России продолжит замедляться благодаря введенным макропруденциальным мерам и в сочетании с увеличением реальных доходов населения снизит риски, связанные с ростом задолженности домашних хозяйств.