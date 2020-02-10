«Опора России» попросила Минпромторг разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, не чипируя их, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме главы бизнес-объединения Александра Калинина к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. По закону о налоге на профессиональный доход, самозанятым запрещено реализовывать продукцию, но это ограничение мешает популяризации налогового режима, уверены в «Опоре России».

По словам Александра Калинина, учитывая намечающуюся тенденцию к расширению перечня товаров, подлежащих маркировке, все больше самозанятых не будут иметь возможности выйти из тени и начать работать официально.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин поддержал инициативу «Опоры России» и предложил ввести упрощенный порядок получения марок без контрольно-кассовой техники, но с использованием сервиса «Мой налог». По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, льготы по чипированию для самозанятых — здравая идея, однако реализовывать ее необходимо аккуратно, не дискредитируя концепцию прослеживаемости товаров.

Подросткам хотят разрешить работать в качестве самозанятых В ФНС сообщили, что действующее законодательство уже позволяет несовершеннолетним регистрироваться в качестве ИП.

В Минэкономразвития также полностью поддерживают инициативу делового объединения. Пунктом о торговле самозанятыми товарами без их чипирования может быть дополнен план мероприятий по «Трансформации делового климата», проект распоряжения правительства об этом находится в процессе подготовки.

По мнению экспертов, маркировать необходимо либо все, либо ничего — частичное чипирование приведет к злоупотреблениям: например, некоторые предприниматели оформляют своих сотрудников самозанятыми, чтобы оптимизировать налогообложение. Властям следует задуматься в первую очередь о том, как упростить и удешевить институт маркировки, а для того чтобы режим был популярным, нужно зафиксировать правила налогообложения, предложили эксперты.