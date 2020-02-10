Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, пишут «Известия». Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас рассматриваются предложения повысить эту сумму и до 5 млн рублей. Также появится опция досрочного снятия средств в случае наступления чрезвычайной ситуации.
Правительство планирует повысить популярность среди населения счетов второго типа, отмечают эксперты. Сейчас инвесторы в основном пользуются ИИС первого типа, предполагающими налоговый вычет в 13% от внесенной суммы.
Однако большинства владельцев ИИС повышение максимального взноса не коснется, сообщил представитель ЦБ. Средний размер счетов, открытых в брокерских компаниях, сократился со 103 тыс. рублей в середине 2017 года до 92 тыс. в конце 2019-го. Порог входа в отрасль в последнее время резко снизился, клиенты открывают счета с небольшими вложениями для пробных инвестиций на фондовом рынке, пояснил он.
В первый год функционирования системы в фонд удастся аккумулировать лишь 80–105 млн рублей.
По словам представителей брокерских компаний, ИИС первого типа открывают в основном бывшие вкладчики, разочарованные снизившимися ставками. У них обычно мало опыта работы на фондовом рынке, ИИС их привлекают возможностью получить гарантированный доход. Также, поскольку налоговый вычет можно получить по итогам календарного года, выгоднее пользоваться деньгами до декабря и уже в последний момент положить их на ИИС. Хотя такая практика формально не запрещена, всегда существует риск, что ФНС увидит в этом злоупотребление и откажет в вычете, предупреждают эксперты.