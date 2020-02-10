Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, пишут «Известия» . Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас рассматриваются предложения повысить эту сумму и до 5 млн рублей. Также появится опция досрочного снятия средств в случае наступления чрезвычайной ситуации.

Правительство планирует повысить популярность среди населения счетов второго типа, отмечают эксперты. Сейчас инвесторы в основном пользуются ИИС первого типа, предполагающими налоговый вычет в 13% от внесенной суммы.

Однако большинства владельцев ИИС повышение максимального взноса не коснется, сообщил представитель ЦБ. Средний размер счетов, открытых в брокерских компаниях, сократился со 103 тыс. рублей в середине 2017 года до 92 тыс. в конце 2019-го. Порог входа в отрасль в последнее время резко снизился, клиенты открывают счета с небольшими вложениями для пробных инвестиций на фондовом рынке, пояснил он.

НФА предупредила о риске дискредитации системы гарантирования ИИС В первый год функционирования системы в фонд удастся аккумулировать лишь 80–105 млн рублей.

По словам представителей брокерских компаний, ИИС первого типа открывают в основном бывшие вкладчики, разочарованные снизившимися ставками. У них обычно мало опыта работы на фондовом рынке, ИИС их привлекают возможностью получить гарантированный доход. Также, поскольку налоговый вычет можно получить по итогам календарного года, выгоднее пользоваться деньгами до декабря и уже в последний момент положить их на ИИС. Хотя такая практика формально не запрещена, всегда существует риск, что ФНС увидит в этом злоупотребление и откажет в вычете, предупреждают эксперты.