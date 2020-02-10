«Дыра» в балансе Нэклис-Банка, у которого 10 января этого года была отозвана лицензия, достигает почти 1,4 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Согласно опубликованному регулятором отчету о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы с учетом результатов обследования, проведенного временной администрацией, составляли на дату отзыва лицензии около 1,791 млрд рублей (в том числе чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, — 1,593 млрд), в то время как в документах бухгалтерского учета, переданных временной администрации бывшим руководством банка, значилось на ту же дату 2,548 млрд рублей активов (включая около 2,211 млрд рублей чистой ссудной задолженности).

Обязательства финучреждения с учетом результатов обследования оцениваются более чем в 3,176 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерского учета банка, его обязательства чуть меньше (за счет меньшей оценки резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон) — порядка 3,048 млрд.

Отрицательная разница между активами и обязательствами банка составляет почти 1,386 млрд рублей.

По информации на сайте ЦБ, в Арбитражный суд Москвы было направлено заявление о признании Нэклис-Банка несостоятельным (банкротом), суд 23 января принял это заявление.

Нэклис-Банк лишен лицензии Банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов.



Отзывая лицензию у кредитной организации, Центробанк сообщал, что «в результате проведенных Нэклис-Банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)».

Информация о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых деяний была направлена Банком России в правоохранительные органы.



Расчеты с вкладчиками Нэклис-Банка осуществляются с 20 января через Сбербанк. Общий размер предполагаемого к выплате страхового возмещения — 1,9 млрд рублей.