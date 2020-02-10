Агентство по страхованию вкладов, выступающее ликвидатором банка «Союзный», в процессе ликвидации кредитной организации установило недостаточность стоимости ее имущества для удовлетворения требований кредиторов и решило в итоге ее банкротить, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Определением Арбитражного суда Москвы от 30 января 2020 года принято к производству заявление ликвидатора о признании банка несостоятельным (банкротом). Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 16 марта 2020 года.

Лицензия у «Союзного» была отозвана 25 октября 2018 года. «Ключевым направлением бизнес-модели КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков», — указывал, в частности, Центробанк.

Кроме того, регулятор выявил в деятельности банка многочисленные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части полноты и достоверности сведений, направлявшихся в уполномоченный орган. «Союзный» также долго находился в поле зрения ЦБ в связи с осуществлением сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 10 января 2019 года огласил решение о принудительной ликвидации банка «Союзный». На сайте ЦБ в феврале 2019-го публиковалась информация , согласно которой на дату ликвидации банка балансовая стоимость его активов с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила, по данным временной администрации, 3,979 млрд рублей, а обязательства банка по балансу — около 3,886 млрд.



Позже, в середине апреля-2019, на сайте Центробанка было опубликовано сообщение АСВ о выявленной в ходе инвентаризации имущества «Союзного» недостаче более чем на 116 млн рублей.

