Представители акционеров Роскомснаббанка в рамках дела о банкротстве кредитной организации заявили ходатайство о назначении финансово-экономической экспертизы банка, говорится в определении Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Представители ЦБ и временной администрации возражали относительно заявленного ходатайства. Суд объявил перерыв до 11 февраля, обязав представителя акционеров документально обосновать необходимость проведения финансово-экономической экспертизы по делу.

В октябре 2019 года председатель суда отказал в заявлении ООО «ГК «Миран» об ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка. По словам главы суда Игоря Арсенова, продолжительность рассмотрения дела связана с процессуальной активностью участвующих в нем лиц, в том числе реализующих право на обжалование судебных актов, с необходимостью разрешать поступающие от сторон ходатайства. «Календарная длительность рассмотрения настоящего дела с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения разумного срока судопроизводства», — говорится в определении.

Суд отказал в ускорении рассмотрения дела о банкротстве Роскомснаббанка ЦБ РФ в марте отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

В июле 2019 года Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова о признании недействительным приказа об отзыве лицензии. Экс-руководитель банка обжаловал в суде приказ ЦБ от 7 марта 2019 года об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.