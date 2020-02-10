Поправка, направленная на расширение программы материнского капитала, будет предложена к законопроекту об использовании этих средств для строительства дома, который уже принят в первом чтении. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, на обсуждении данной темы, была «достигнута договоренность о том, что для того, чтобы ускорить принятие норм, касающихся реализации послания президента в части регулирования материнского капитала, создания новых возможностей, увеличения его размера, принятия решения о том, что материнский капитал будет положен семье уже после рождения первого ребенка, для ускорения этого процесса» данные предложения в качестве поправки будут внесены в уже рассматриваемый законопроект.

«Мы внесем данные предложения в качестве поправки в законопроект, принятый нами в первом чтении», — уточнил Исаев.

Госдума сейчас обсуждает вопрос о проведении голосования по этому законопроекту во втором и третьем чтениях уже на этой неделе, добавил Андрей Исаев.