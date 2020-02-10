Промсвязьбанк подал заявление о признании банкротом старшего сына предпринимателя Бориса Минца Дмитрия, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Басманный суд Москвы 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу об особо крупной растрате.

Дело в отношении Бориса, Дмитрия и Александра Минцев было возбуждено в сентябре 2019-го, а в международный розыск их объявили в декабре прошлого года. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Согласно источникам агентства, предприниматель и его сыновья проживают на территории стран Британского Содружества.

Следствие в обоснование ходатайства об аресте сына известного предпринимателя не стало указывать суду на существо обвинения.