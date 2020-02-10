Влияние вспышки коронавируса на глобальные финансовые рынки может в перспективе оказаться потенциально более существенным по сравнению с прошлыми эпидемиями в силу возросшей роли Китая в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь .

В Банке России констатируют, что после заключения торгового соглашения между США и Китаем ситуация на международных рынках нормализовалась, риски рецессии и ухудшения экономической ситуации снизились. Однако новость о быстром распространении заражения коронавирусом и высокая смертность от него в Китае привели к перелому тренда.

Реакцией на эпидемию коронавируса стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов (особенно на азиатских фондовых площадках), а также ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками (ЕМЕ).

Инвесторы перекладываются в защитные активы, в результате чего доходность десятилетних казначейских бумаг США опустилась до 1,53% — минимума с начала октября 2019 года. Произошло повышение уровня глобальной неопределенности: по состоянию на 31 января 2020 года «индекс страха» VIX (вмененная волатильность фондового индекса S&P 500, рассчитываемая Чикагской биржей опционов) достиг 18,8 пункта, что является максимальным значением с октября 2019 года.

Другие глобальные эпидемии, происходившие в истории, сопровождались кратковременным снижением глобальных фондовых индексов и нефтяных цен. Но последствия эпидемии коронавируса, как указывают в ЦБ, могут быть более серьезными с учетом увеличения роли Китая в мировой экономике. Так, по данным МВФ, доля ВВП Китая в глобальном ВВП составила в 2019 году 19,3% против 9,7% в 2005-м и 13,9% в 2010-м.

«Распространение коронавируса в Китае является источником риска снижения экономической активности в таких секторах экономики страны, как транспортная отрасль, туризм, розничная торговля. В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Китае и мировой экономике», — рассуждает российский регулятор.

Банк России считает влияние коронавируса на экономику РФ незначительным Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В начале февраля на этом фоне Министерство финансов Китая сообщило, что с 14 февраля дополнительные тарифы на ряд импортных товаров из США, которые входят в группу товаров общей стоимостью 75 млрд долларов, будут снижены в два раза (с 10% до 5% и с 5% до 2,5%).



На неделе с 22 по 29 января 2020 года произошло значительное сокращение чистого притока капитала на финансовые рынки ЕМЕ. По итогам отчетного периода наблюдались преимущественное ослабление национальных валют и снижение фондовых индексов большинства стран ЕМЕ. В краткосрочной перспективе риски дальнейшего распространения инфекции коронавируса могут стать источником повышения волатильности на финансовых рынках стран ЕМЕ, заключают в Центробанке.