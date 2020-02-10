По итогам декабря 2019 года доля кредитов, предоставленных заемщикам кредитных организаций с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила 23,3%. Такие данные приводит Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь .

Регулятор констатирует, что рост долговой нагрузки населения остается одной из уязвимостей российского финансового сектора, и напоминает, что для сдерживания накопления рисков в этом сегменте применяются макропруденциальные меры, в частности надбавки к коэффициентам риска при расчете нормативов достаточности капитала для кредитных и микрофинансовых организаций.

Введение макропруденциальных мер в необеспеченном потребительском кредитовании российских банков было одним из существенных факторов, позволивших снизить темпы роста ссудной задолженности с 23,5% на 1 мая 2019 года до 20,9% на 1 января 2020 года. Опережающий показатель — приведенные к годовому выражению (с исключенной сезонностью) темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца — составил 16,8% на 1 января 2020 года.

Надбавки по необеспеченным кредитам на 1 января 2020 года формируют буфер капитала банковского сектора в размере 0,54 процентного пункта от показателя достаточности капитала; по мере обновления портфеля кредитов величина надбавки продолжит возрастать. По отдельным банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, величина буфера уже сейчас составляет 4,4 п. п. Надбавки к коэффициентам риска зависят от полной стоимости кредита и показателя долговой нагрузки заемщика и увеличиваются с ростом значения ПДН.



«Доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, в декабре составила 23,3%. Значительная доля данных выдач пришлась на кредиты заемщикам, чьи доходы банки оценивают в большем объеме, чем предполагает более консервативный подход, предусмотренный указанием Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала», — отмечается в обзоре ЦБ.

Ранее сообщалось, что в ноябре доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составляла 22,4% против 23,9% в октябре (при расчете ПДН в соответствии с указанием № 4892-У).

