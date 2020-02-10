Свыше половины выдачи микрозаймов приходится на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, в том числе более трети — на заемщиков с ПДН выше 80%. Такие данные впервые проведенного исследования долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций приводятся в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь .

В ЦБ напоминают, что параллельно с введением ПДН для кредитных организаций с 1 октября 2019 года была введена обязанность по расчету показателя долговой нагрузки для МФО. С целью анализа текущей долговой нагрузки заемщиков МФО регулятор провел исследование, в котором приняли участие 18 крупнейших микрофинансовых организаций с общей долей на рынке потребительского микрофинансирования 66,1%. Опрос касался микрозаймов, выданных физическим лицам в IV квартале 2019 года.

Согласно результатам исследования, для заемщиков МФО в целом характерна повышенная долговая нагрузка: свыше половины выдачи микрозаймов — 53,7% — приходится на заемщиков с ПДН более 50% (пороговое значение ПДН, выше которого применяется увеличенный коэффициент риска при расчете нормативов достаточности МФО; с 1 октября 2019 года действовала надбавка к коэффициенту риска в размере 0,5, с 1 января 2020-го — 0,65).

При этом 36,9% выдачи микрозаймов приходится на заемщиков с ПДН более 80%. Заемщики с ПДН более 80% в основном сконцентрированы в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа (Installment): 70,6% от совокупного объема выдачи микрозаймов заемщикам с ПДН более 80%, что в целом соответствует доле этого сегмента в общем объеме рынка микрозаймов. При определении доходов заемщиков МФО активно используются данные Росстата о среднедушевом денежном доходе в регионе местонахождения заемщика: на этот способ определения дохода приходится 53,9% выдачи микрозаймов. В соответствии с комментариями участников рынка, данное обстоятельство частично связано с необходимостью сохранения микрофинансовыми организациями высокой скорости принятия решений о выдаче микрозаймов, что является одним из конкурентных преимуществ МФО.

ЦБ: доля кредитов банковским заемщикам с долговой нагрузкой более 80% по итогам декабря — 23,3% Ранее сообщалось, что в ноябре доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составляла 22,4%.

В сегменте «до зарплаты» (PDL; учитываются займы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, выданные на срок до 30 календарных дней) доля выдачи микрозаймов заемщикам с доходом более 40 тыс. рублей составила 41,7% против 17,8% в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа. На этих же заемщиков (с доходом более 40 тыс. рублей) приходится 34,1% совокупного объема выдачи заемщикам с ПДН более 80% в сегменте PDL и 11,3% — в сегменте Installment. «Данные отличия в сегментах обусловлены не тем, что в сегменте PDL обслуживаются более обеспеченные клиенты (средний доход для Installment составляет 32,1 тыс. рублей, для PDL — 15,7 тыс. рублей), а более активным использованием МФО, специализирующимися на займах «до зарплаты», права на учет доходов заемщиков при расчете ПДН из заявления клиентов на предоставление потребительского займа, чем данных Росстата», — поясняется в обзоре Центробанка.



Регулятор отмечает, что первые оценки влияния повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам, выданным заемщикам с ПДН более 50%, на достаточность капитала МФО можно будет сделать после получения надзорной отчетности от рынка в I квартале 2020 года. В то же время возможный негативный эффект в значительной мере будет компенсироваться значительным запасом капитала у МФО. Медианное значение норматива достаточности капитала микрофинансовых компаний — 30,5%, микрокредитних компаний — 54,4% по состоянию на 30 сентября 2019 года.