Мосгорсуд в понедельник продлил до 13 мая срок содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до 15 месяцев», — огласил постановление судья Андрей Расновский.

Тем же постановлением суд продлил срок домашнего ареста партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, экс — управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Дело в отношении основателя фонда Baring Vostok возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за сделку по уступке кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего при этом стоили 600 тыс. рублей, считает следствие. Вместе с Калви по делу проходят и другие фигуранты — топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и другие.

