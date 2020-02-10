Практика кредитования российскими банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает все большее распространение. О такой тенденции пишет Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2020 года , обращая внимание как на плюсы, так и на риски такой схемы.

По данным регулятора, на 1 декабря 2019 года портфель кредитов в российской валюте, выданных по плавающим ставкам, превысил 6,5 трлн рублей (21,2% от совокупного банковского портфеля рублевых кредитов, плюс 4,1 процентного пункта за год).

Чаще других кредиты юридическим лицам по плавающим процентным ставкам выдают частные кредитные организации: доля таких кредитов в портфеле рублевых кредитов составила 30,5% на 1 декабря 2019 года, увеличившись на 2,3 п. п. с 1 декабря 2018-го. Наибольший прирост доли таких ссуд за тот же период показали государственные банки (доля выросла на 4,8 п. п. до 19,7%). Доля в дочерних иностранных банках снизилась на 0,4 п. п. до 15,3%.

Уровень концентрации объемов предоставленных кредитов по плавающим ставкам по участникам банковской системы неравномерен. У большинства банков (62% от общего числа) доля ссуд с плавающими ставками в портфеле рублевых кредитов не превышает 1%. При этом суммарный портфель корпоративных кредитов в рублях у этих банков составляет только 4,6% от совокупного портфеля рублевых кредитов юридическим лицам в банковской системе. У 14,6% банков доля кредитов в рублях по плавающим ставкам в портфеле рублевых кредитов выше 50%, но совокупный размер кредитных портфелей в рублях у этой группы также небольшой: 4,2% от совокупного кредитного портфеля банковской системы. Крупнейшие банки по размеру кредитных портфелей в рублях в большинстве случаев имеют долю ссуд с плавающими процентными ставками на уровне от 10% до 30%.

В ЦБ указывают, что кредиты под плавающую ставку предоставляются в среднем на более длительный срок. Так, средний ожидаемый срок погашения кредитов по плавающим ставкам, выданных в период с 1 сентября по 1 декабря 2019 года, на 373 дня больше, чем по кредитам с другим типом процентной ставки.

«Сроки кредитования по плавающим процентным ставкам могут превосходить сроки кредитования по фиксированным процентным ставкам из-за меньшей подверженности процентному риску. Удлинение сроков кредитования по плавающим процентным ставкам может быть связано со снижением неопределенности относительно денежно-кредитной политики и повышением прозрачности коммуникации решений по ключевой ставке», — рассуждают в Банке России, отмечая также, что за счет этой тенденции повышается доступность длинных денег в экономике.

Центробанк снова снизил ключевую ставку Это первое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году.



Регулятор указывает, что расширение практики кредитования по плавающим процентным ставкам стимулирует рост количества и объемов сделок нефинансовых организаций на рынках производных финансовых инструментов в целях хеджирования процентного риска. Однако покрытие данными инструментами выданных кредитов под плавающую процентную ставку невелико: суммарный номинал сделок ПФИ составляет только 5,3% от портфеля кредитов по плавающим процентным ставкам.

Рост объема кредитования под плавающие ставки способствует снижению процентного риска банковского сектора, в то же время в структуре кредитов под плавающие ставки преобладают кредиты с использованием ключевой ставки Банка России, что может повышать подверженность банковского сектора базисному риску, отмечает регулятор. «При ухудшении рыночных условий стоимость фондирования банка подорожает, тогда как процентные доходы по кредитам, выданным по процентным ставкам, зависящим от ключевой ставки Центрального банка, могут не измениться или измениться в меньшей степени, чем стоимость рыночного фондирования», — поясняется в обзоре.

Там уточняется, что ряд российских кредитных организаций снижают потенциальный базисный риск за счет использования производных финансовых инструментов по обмену ключевой ставки Банка России на рыночные процентные ставки, что оказывает благоприятное воздействие на развитие рынка ПФИ.



«Таким образом, устойчивая тенденция к повышению объемов кредитования юридических лиц с использованием плавающих ставок способствует снижению уязвимости банковского сектора к процентному риску. В то же время при использовании ключевой ставки Банка России в качестве плавающей ставки при кредитовании российским банкам необходимо учитывать базисный риск», — заключают в ЦБ.

