Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на копейку к предыдущему закрытию и составил 64,12 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,9 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,65—64,3025 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,0425 рубля, уменьшившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,4 тыс. сделок на 400,4 млн евро по курсам от 69,6875 до 70,2775 рубля за евро.

Основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В начале торгов российская валюта предприняла попытку восстановления, в результате чего доллар в моменте уходил ниже 63,7 рубля, напоминает он.

«Однако ухудшение ситуации на рынке энергоносителей поддержало «быков» в американской валюте, в результате чего ей удалось отыграть утренние потери и восстановить позиции над поддержкой, расположенной на уровне 64 рубля. При этом разнонаправленная динамика валют EM не давала дополнительных идей российскому валютному рынку, — комментирует эксперт. — В результате на графике пары USD/RUB сохраняется негативная техническая картина для рубля, которая говорит в пользу продолжения роста доллара, ближайшей целью которого выступает сопротивление, расположенное на уровне 64,4 рубля».