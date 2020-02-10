Мосгорсуд в понедельник отменил арест акций банка «Восточный» по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к участникам процесса.



«Суд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» на сумму 2,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос о наложении ареста на акции возвращен в Басманный районный суд Москвы. «Предположительно, основание для решения Мосгорсуда — нарушение подсудности», — отметил собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест Майклу Калви, партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю и бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Постановления суда пока не вступили в силу, они могут быть обжалованы в апелляционном суде.