Московский Индустриальный банк (МИнБанк) подготовил четыре новых пакетных предложения для бизнеса: «Все просто», «Бизнес», «Всё для дела» и «ВЭД», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Специальные тарифные планы доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также иным клиентам, занимающимся в установленном порядке частной практикой. В рамках предлагаемых пакетов услуг потребители могут бесплатно открыть расчетный счет, подключиться к системе ДБО, оформить электронную подпись и корпоративную карту, получить справки и консультационные услуги. На ряд опций распространяются скидки до 30%», — уточняют в банке.

Также в каждом пакете предусмотрены бесплатные лимиты по наиболее востребованным операциям. Например, в тарифном плане «Все просто» до пяти внешних переводов в месяц проводятся без взимания комиссии. В пакете «Бизнес» порог бесплатного лимита увеличен до 30, в пакете «Всё для дела» — без ограничений. С истечением лимита предоставление услуг не прекращается, в соответствии с условиями выбранного пакета меняется лишь их цена.

Ряд предложений учитывает отраслевую специфику деятельности компаний, уточняют в банке. Так, в стоимость пакета «ВЭД» включены не только переводы иностранной валюты и валютный контроль, но и ряд документарных операций, таких как аккредитивы и инкассо, пояснили в финучреждении.



Стоимость обслуживания пакетов является фиксированной и начинается от 499 рублей.



До 30 апреля проект будет пилотироваться в офисах МИнБанка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По итогам руководством банка будет принято решение о масштабировании опыта на всю филиальную сеть.

