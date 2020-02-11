Запасы золота в хранилищах российских банков на 1 января 2020 года превысили 92 тонны и достигли рекордного значения за последние пять лет, пишет «Коммерсант» . Годом ранее объем составлял всего 38 тонн.

Основными держателями золота по итогам года стали ВТБ (54 тонны) и Сбербанк (17 тонн). Еще у четырех банков — «ФК Открытие», Совкомбанк, Газпромбанк и Национальный клиринговый центр (НКЦ, дочерний банк Московской биржи) — объем золота колеблется от 1 до 5 тонн.

По словам начальника управления операций с товарными активами и продуктами фондирования банка «Открытие» Алексея Зайцева, основным покупателем золота долго оставался ЦБ, но в прошлом году регулятор установил дисконт в 0,12%, который оказался чувствительным для участников рынка. Во втором полугодии 2019-го ЦБ снизил закупки золота.

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов ЦБ за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 159 тонн.

Последние шесть лет годовая добыча золота в России составляет 290—315 тонн. В предшествующие пять лет Банк России выкупал 60—90% металла. Согласно ежемесячной статистике размера международных резервов, в 2019 году он выкупил всего 158 тонн золота — минимальный объем за шесть лет. С августа 2019 года доля драгоценного металла в резервах остается в районе 20%.

По информации источника издания в одном из российских банков, приобретают золото и его физические потребители, в том числе ювелирные компании Индии. Также золото можно использовать в качестве обеспечения при торгах на Московской бирже.