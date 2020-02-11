Альфа-Банк не имеет отношения к компании с похожим названием, об утечке данных в которой сообщили СМИ, и клиентам банка в связи с инцидентом ничего не угрожает, следует из официального заявления, распространенного Альфа-Банком.

Ранее стало известно, что в Интернет попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. База содержала около 44 тыс. записей с Ф. И. О. клиента, суммой запрашиваемого кредита и его видом, номером телефона, адресом электронной почты, городом и регионом проживания. Данные были в свободном доступе в течение четырех дней.

«Альфа-Банк не имеет никакого отношения к ООО «Альфа-Кредит», в партнерских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял. Утечка данных клиентов «Альфа-Кредита», о которой сообщает пресса, не угрожает клиентам Альфа-Банка», — подчеркнули в кредитной организации.

Сама компания, допустившая утечку, также указывает, что не связана с Альфа-Банком, хотя имеет похожие название и фирменный цвет.



По мнению экспертов, подобная информация, попавшая в публичный доступ, может использоваться участниками финансового рынка, например банками, для обзвона и привлечения новых клиентов.