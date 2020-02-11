Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров не предусмотрена законом в настоящее время. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила закрепить в Конституции обязательную индексацию заработной платы, а также предоставление общероссийским объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам.