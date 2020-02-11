Министерство труда и соцзащиты совместно с Советом Федерации рассмотрит предложение ввести удостоверения личности для пенсионеров взамен справки о назначении пенсии, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике.

«Если такая проблема существует с точки зрения подтверждения статуса (пенсионера. – Прим. ред.)…, давайте мы совместно (Минтруд и Совфед. – Прим. ред.) посмотрим», — сказал Котяков.

Минтруд пояснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Согласно информации на сайте Пенсионного фонда, с 1 января 2015 года пенсионеры вместо пенсионного удостоверения получают справку о назначении им пенсии. Такая мера коснулась пенсионеров по старости, инвалидности и по потере кормильца, которые вышли на пенсию с 2015 года.

В ходе заседания комитета сенаторы пояснили, что справка о назначении пенсии быстро приходит в негодность и пенсионер не может доказать свой статус в аптеке, магазине, музее и в очереди в поликлинике.