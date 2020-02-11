Московский Кредитный Банк запустил акцию «Нам по пути», в рамках которой клиенты смогут компенсировать свои расходы на проезд в московском и петербургском метро.

Как поясняется в релизе МКБ, при оплате проезда эмитированной банком картой Mastercard на турникетах метро клиенту возвращается стоимость поездки (за вычетом одного рубля) в виде баллов «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ Бонус». Начисление происходит на балловый счет клиента до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Баллы начисляются всем зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус». Максимальная сумма возмещения — 1,5 тыс. баллов в месяц.



Акция действует до 30 апреля 2020 года.

