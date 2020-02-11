Минфин и ЦБ разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ, сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, ЦБ владеет контрольным пакетом Сбербанка в размере 50% плюс одной голосующей акции. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки доли Центрального банка в Сбербанке. Глава банка Герман Греф говорил, что готов работать с Минфином как с новым собственником.

Согласно сегодняшнему сообщению ЦБ, предполагается, что его пакет будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. «Инвестиции ФНБ в акции ПАО «Сбербанк» соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», — отмечают в Центробанке.

Там поясняют, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций Сбербанка позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка.

При этом в ЦБ подчеркивают целесообразность сохранения значимого участия государства в капитале Сбербанка, поскольку это крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг гражданам. «Одновременно ПАО «Сбербанк» является одним из крупнейших публичных обществ, поэтому важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО «Сбербанк», его акционеров, клиентов и государства в целом», — отмечается в релизе.

Центробанк и Минфин России поддерживают приоритеты развития Сбербанка «как высокотехнологичного и клиентоориентированного финансового института, нацеленного на постоянное повышение эффективности и приверженного высочайшим стандартам корпоративного управления».

В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.

Отдельно Банк России сообщает о решении, в соответствии с которым продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую регулятор приобретет у ФНБ в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение периода от трех до семи лет после заключения указанной сделки. ЦБ объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по покупке за счет средств ФНБ пакета акций Сбербанка.



«Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки (продажи) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности», — подчеркивается в сообщении регулятора.