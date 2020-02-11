Новые требования к системно значимым кредитным организациям будут способствовать повышению стабильности финансовой системы и усилению кредитоспособности крупнейших банков, однако есть и риски, связанные с реализацией указанных предложений ЦБ, следует из тематического обзора Аналитического кредитного рейтингового агентства .

В АКРА напоминают, что Банк России в январе опубликовал доклад для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В документе среди прочего рассматриваются введение дифференцированных надбавок к капиталу за системную значимость и норматива концентрации кредитного риска Н30, а также обязательный переход всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

По мнению аналитиков, введение дифференцированного подхода к установлению надбавок за системную значимость является оправданным. В обозримом будущем доминирующую роль в отрасли продолжат играть Сбербанк и ВТБ, и в этой связи агентство считает логичным применение более высоких надбавок за системную значимость для этих игроков по сравнению с другими банками.

Введение надбавок окажет сдерживающее влияние на рост СЗКО, однако АКРА ожидает, что у крупнейших банков будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению новых требований в случае их утверждения. Риском увеличения надбавок АКРА считает более высокую стоимость капитала для банков, что может привести к повышению процентных ставок по кредитам или сокращению объемов кредитования по наиболее рискованным продуктам.

В то же время ввиду высокой концентрации активов российского банковского сектора АКРА считает целесообразным более широкое применение надбавок к капиталу. Доля активов, находящихся под контролем 30 крупнейших кредитных организаций, превышает 80%, что, по мнению АКРА, говорит о применимости дифференцированного подхода к требованиям по достаточности капитала и к банкам, не входящим в число СЗКО.

ЦБ предлагает пересмотреть критерии системной значимости банков и требования к таким банкам Наиболее важные, по мнению ЦБ, направления для совершенствования регулирования системных банков — введение лимита концентрации кредитного риска, установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость и переход всех СЗКО на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

Влияние дополнительных ограничений концентрации кредитного риска, по мнению экспертов, будет зависеть от профиля деятельности СЗКО. Агентство отмечает, что в отдельных случаях утраты банками, в том числе СЗКО, кредитоспособности и перехода под контроль Фонда консолидации банковского сектора наличия надбавок не было бы достаточно для значительного снижения системных рисков. В этой связи выглядит целесообразным предложение Банка России применять более консервативный подход к оценке концентрации кредитного риска. В частности, регулятор рассматривает введение нового норматива Н30, ограничивающего кредитный риск (без взвешивания активов по риску) на одного заемщика (группу связанных заемщиков), который не должен превышать 25% от основного капитала банка. Расширение спектра компаний, которые будут считаться связанными (в том числе за счет учета экономических связей), позволит применять более консервативный подход к оценке существующих рисков и определять объем капитала, достаточный для их покрытия. Высокий уровень концентрации кредитных портфелей характерен для многих российских банков, что является материальным риском для их финансовой устойчивости. По мнению АКРА, потенциально наиболее чувствительны к повышенным требованиям по концентрации системные банки с высокой долей корпоративного кредитования в портфеле, при этом риски концентрации в меньшей степени характерны для иностранных дочерних кредитных организаций ввиду наличия значительного объема капитала и достаточно консервативных подходов к принятию рисков.

Общий эффект новых требований к оценке риска концентрации будет зависеть от порядка включения отдельных рисков в базу расчета (в частности, рисков, возникающих в результате кредитования подконтрольных государству компаний), а также от учета обеспечения ссудных требований залогами и гарантиями/поручительствами. В случае использования при расчете норматива риск-весов применение Н30 может оказаться менее эффективным.

Помимо изменения подхода к оценке концентрации СЗКО значительное влияние на их деятельность может оказать введение обязательного применения ПВР (подхода к расчету величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов). Как показывает опыт, переход на ПВР в целом позволяет использующим его банкам высвободить капитал. Тем не менее, несмотря на возможность внедрения новой модели оценки рисков с 2015 года, широкого распространения она не получила, что может свидетельствовать о неоднозначном влиянии ПВР на капитализацию кредитных организаций и умеренном эффекте от его обязательного применения системными банками, рассуждают аналитики. На данный момент у большинства СЗКО нет необходимости в использовании нового подхода ввиду достаточно высокой капитализации на фоне слабого спроса на кредитные ресурсы. В то же время внедрение ПВР сможет в некоторой степени компенсировать влияние новых надбавок и требований к оценке риска концентрации на выполнение системно значимыми банками требований к уровню достаточности капитала. Сбербанк, на который повышение надбавки окажет наибольшее влияние, уже использует ПВР.

АКРА считает, что предложения Банка России будут способствовать повышению стабильности финансовой системы, при этом введение дополнительных надбавок к достаточности капитала может сдерживать наращивание системно значимыми банками кредитной активности. В 2019 году рост корпоративного портфеля кредитных организаций составил 1,2% в годовом сопоставлении, что в значительной мере было обусловлено относительно низкой экономической активностью.

Основными каналами наращивания кредитных портфелей для ряда СЗКО стали кредитование физических лиц, а также более активная работа с сегментом МСП. Введение новых надбавок может ограничить готовность СЗКО продолжить увеличивать портфель требований по указанным направлениям. Если в ситуации с необеспеченным кредитованием физлиц снижение активности банков представляется оправданным, то влияние новых ограничений на ипотечный сегмент, напротив, может негативно отразиться на секторе жилищного строительства, отмечают эксперты.



При этом СЗКО, которые сохранят текущий уровень надбавок, не смогут в полной мере заменить лидеров отрасли в силу как несопоставимости масштаба деятельности, так и существующих ограничений роста бизнеса, которые напрямую зависят от возможностей наращивания собственных средств и ресурсной базы, заключают в АКРА.