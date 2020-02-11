Смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Об этом говорится в сообщении министра финансов Антона Силуанова, поступившем в РБК.

Ранее Центробанк сообщил, что разработал и направил в правительство законопроект о продаже принадлежащих ему акций Сбербанка. Документ разрабатывался совместно с Минфином. Согласно заявлению, акции выкупят по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Такое решение регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.