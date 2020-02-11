Существенных изменений в стратегии Сбербанка, а также для клиентов и вкладчиков кредитной организации на фоне передачи контрольного пакета акций банка правительству РФ не произойдет. Такое мнение ТАСС высказал директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

«Государство все равно останется контролирующим акционером Сбербанка, и вряд ли можно ожидать существенных изменений стратегии. С точки зрения клиентов и вкладчиков данную смену можно рассматривать как нейтральную», — сказал он.

Аналитик рейтингового агентства S&P Роман Рыбалкин также считает, что в краткосрочной перспективе влияние данного решения будет ограниченным. Основные изменения, по его мнению, коснутся наблюдательного совета банка, где в случае продажи представители Центрального банка могут смениться представителями правительства. Сбербанк сейчас завершает исполнение своей стратегии 2018—2020 годов. Нельзя исключить, что смена акционера найдет какое-то отражение в долгосрочной стратегии, но пока об этом говорить преждевременно, считает аналитик.

Он также указал на незначительную вероятность серьезных изменений для граждан — клиентов банка.

В правительство направлен законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка Продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую регулятор приобретет у ФНБ в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение периода от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава Минфина Антон Силуанов позднее сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7-процентный порог, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной и не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.