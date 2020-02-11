Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 7 апреля рассмотрение иска Центрального банка (ЦБ) РФ о взыскании более 195 млрд рублей убытков с бывших руководителей Московского Индустриального Банка (МИнБанк), говорится в определении суда.

В качестве ответчиков по иску заявлен президент и председатель правления кредитной организации Абубакар Арсамаков и еще восемнадцать менеджеров банка.

Банк России 12 июля 2019 года утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства МИнБанка. Изменения предусматривают выделение регулятором финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации.

«После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме», — сообщил регулятор.

Ранее, 22 января 2019 года, Банк России объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку Вокбанка.

