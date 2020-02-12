Арбитражный суд Севастополя по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество 18 контролировавших Банк ВВБ лиц на сумму 10,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявитель указал суду на обычно складывающуюся практику сокрытия недобросовестными руководителями своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банков-банкротов, что впоследствии делает невозможным исполнение судебного акта. Конкурсный управляющий пояснил, что в преддверии банкротства ВВБ контролирующие его лица принимали меры к отчуждению своего имущества.

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Банка ВВБ более 10 млрд рублей Об этом говорится в сообщении агентства.

Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,1 млрд рублей.

Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка ВВБ 9 апреля 2018 года.