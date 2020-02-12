Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 21 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро понизился на 33 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара составил 63,12 рубля (минус 25 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 39 копеек и составил 68,83 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду с утра рубль продолжит укрепляться. По ее словам, снижаются прогнозы по курсу доллара до 63,5—64,5 рубля и по курсу евро до 68,5—70 рублей.

«Более чем на процент взлетел рубль, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение трех — семи лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине дня можно ждать дальнейшего укрепления рубля ниже 63 рублей за доллар. Сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступит район чуть выше 62», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.