Объем нового бизнеса на российском рынке лизинга вырос по итогам 2019 года на 15% и составил 1,5 трлн рублей. Такие предварительные данные приводит со ссылкой на свое исследование рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Как поясняют аналитики, вернуться к двузначным темпам прироста после слабого III квартала рынку удалось за счет корпоративных сделок госкомпаний, у ряда которых объем нового бизнеса в октябре — декабре составил 40% их годовых объемов. В итоге около половины объема нового бизнеса в IV квартале сформировали пять крупнейших лизинговых компаний, без активизации которых рост рынка мог бы составить не более 7%.

Наращивание числа крупных сделок позитивно отразилось на сумме лизинговых договоров, которые демонстрировали отрицательные темпы прироста в январе — сентябре, а по итогам 2019 года прибавили 11%. Объем лизингового портфеля (лизинговые платежи к получению) на 1 января 2020 года составил 4,9 трлн рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 14% против 25% годом ранее.

Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали 28% респондентов, в том числе 4% из топ-20 лизинговых компаний . Тройка лидеров на протяжении всего 2019 года не претерпела изменений. Лидером рынка по объему нового бизнеса стала по итогам года компания «Сбербанк Лизинг», увеличившая показатель на 6%. На втором месте Государственная Транспортная Лизинговая Компания, показавшая наибольший абсолютный прирост объема нового бизнеса в последнем квартале (но по итогам всего года динамика объема нового бизнеса отрицательная — минус 6%, свидетельствуют материалы «Эксперт РА»). Третью позицию занимает «ВТБ Лизинг», который также, согласно данным агентства, сократил объем нового бизнеса в 2019 году (минус 16%). В совокупности доля топ-тройки лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 2019-го снизилась до 36% с 43% годом ранее.

Как показывают данные исследования, крупнейшей лизинговой компанией РФ остается ГТЛК, объем лизингового портфеля которой на 1 января 2020 года составил почти 1,098 трлн рублей.



Исследование «Эксперт РА» проводится при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope. Полные итоги исследования, а также прогноз на 2020 год будут опубликованы агентством в марте.

