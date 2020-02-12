Банк непрофильных активов, созданный в июле 2018 года на базе банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций, в 2019 году направил на погашение депозита Банка России 107,2 млрд рублей. Также банком были исполнены процентные обязательства перед Центральным банком в размере 10,2 млрд рублей. Общая сумма возврата составила 117,4 млрд рублей, следует из релиза «Траста».

Погашение ведется с опережением графика, подчеркивается в сообщении.

Объем сборов (recovery) Банка непрофильных активов в 2019 году составил 108,4 млрд рублей. «Траст» ведет работу по оздоровлению активов и управлению ими, реструктуризации, взысканию и урегулированию проблемной задолженности. В 2019 году поступления от проектов реструктуризации составили 44 млрд рублей. Специальные проекты (включая урегулирования) принесли 38 млрд рублей, недвижимость — 11 млрд, взыскание — 9 млрд, прочие проекты — 5 млрд рублей. Сборы от управления активами в контуре БНА составили 1 млрд рублей.

«Итоговый уровень возврата оказался выше прогнозируемого за счет эффективного управления активами в контуре БНА и благодаря работе с просроченной задолженностью и мировому соглашению с группой «Сафмар». В 2020 году мы планируем собрать порядка 91 миллиарда рублей. Этот план согласован с акционерами», — отметил президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов.



«Мы положительно оцениваем выполнение банком взятых на себя обязательств по возврату денежных средств акционеру. Погашение задолженности перед Банком России осуществляется досрочно», — прокомментировала председатель наблюдательного совета банка «Траст» — первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.