Инфляция в России будет возвращаться к целевым 4% после того, как значительно замедлилась в конце 2019 года и начале 2020-го до 2,4%. Об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Такая динамика в начале года соответствовала ожиданиям с учетом сохранения влияния сдерживающих рост цен временных факторов, а также выхода из расчета инфляции эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что пока краткосрочные дезинфляционные риски по-прежнему превалируют над проинфляционными. На фоне прекращения действия сдерживающих рост цен временных факторов и уже наблюдающихся признаков оживления экономической активности этому будет в дальнейшем способствовать и отложенное влияние принятых Банком России решений по денежно-кредитной политике.

Также аналитики отмечают, что опережающие индикаторы говорят о сохранении указанных темпов роста российской экономики в ближайшие кварталы при отсутствии новых значимых внешних шоков.