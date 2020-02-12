Акции Сбербанка передаются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и его доход от дивидендов банка будет значительно выше, чем от других инвестиций фонда, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются», — сказал Греф на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



Контрольный пакет акций будет фактически передан от ЦБ правительству до годового собрания акционеров кредитной организации, отметил Греф.

Годовое собрание акционеров Сбербанка традиционно проходит в конце мая — начале июня.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — сообщил Греф.



В правительство направлен законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка Продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую регулятор приобретет у ФНБ в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение периода от трех до семи лет.

«Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс одной акции — от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом, — добавил топ-менеджер Сбербанка. — Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер».