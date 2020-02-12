Промсвязьбанк (ПСБ) присоединился к государственной программе «Дальневосточная ипотека». Она разработана для молодых семей, которые смогут оформить ипотеку по ставке 2% годовых на весь срок кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства предоставляются на приобретение квартиры от застройщика на первичном и вторичном рынках в Дальневосточном федеральном округе.

Кредит в ПСБ можно получить на срок от трех до 20 лет в размере от 500 тыс. рублей до 6 млн. Размер первоначального взноса установлен на уровне не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Оформить льготную ипотеку можно до конца 2024 года.

Стать участниками программы могут граждане России в возрасте до 35 лет, состоящие в браке или имеющие детей в возрасте не старше 18 лет.