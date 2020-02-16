Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) расширил линейку сервисов для держателей премиальных карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках программы LoungeKey держателям карт «Mastercard Black Edition — Финансовая независимость» или «Mastercard Platinum — Финансовая независимость» открыт доступ в более 1 000 бизнес-залов аэропортов по всему миру. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться выгодными предложениями ресторанов, спа-салонов и фирменных магазинов duty free», — говорится в релизе.

Программа приоритетного доступа в бизнес-залы аэропортов распространяется на всех держателей вышеуказанных карт, выпущенных после 1 ноября 2019 года, независимо от авиакомпании и класса путешествия. Для удобства потребителей также действует мобильное приложение Mastercard Airport Experiences, в котором можно ознакомиться с перечнем скидок и предложений, доступных в аэропортах.

При посещении бизнес-зала клиенту МИнБанка достаточно предъявить действующую карту, посадочный талон, паспорт и сообщить администратору о том, что он является участником программы LoungeKey. Держатели премиальных карт также могут пригласить с собой неограниченное количество гостей, если иное не предусмотрено правилами посещения зала.

Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо обеспечить на своем карточном счете денежные средства в размере не менее 1 доллара США. При предъявлении банковской карты эта сумма будет временно заблокирована на период проведения проверки.