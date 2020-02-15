Российские водители, застраховавшие свои автомобили по договору ОСАГО, в 42% случаев оформляют документы о ДТП в упрощенном порядке, без вызова ГИБДД (по системе «Европротокол»). Таковы данные страховой компании «Согласие».



«В Москве автовладельцы, застраховавшие ответственность в «Согласии», решают проблемы на дороге между собой в 38% случаев, а в Северной столице этот показатель составляет 35%. В Московской области он находится на уровне 44%, в Ленинградской — 41%. Наибольшей «несговорчивостью» отличаются водители Оренбургской и Мурманской областей — в этих регионах доля ДТП, оформленных по европротоколу, составляет 19%», — говорится в релизе.

В «Согласии» отметили, что чаще всего на дороге без вызова сотрудника ГИБДД договариваются попавшие в аварию водители в Тверской области — здесь доля ДТП по европротоколу составляет 61%. В Волгоградской области и Республике Марий Эл она чуть меньше — 60% и 57% соответственно. В Курской, Новосибирской и Орловской областях этот показатель находится на уровне 56%. В целом в 21 регионе доля ДТП, оформленных в упрощенном порядке, превышает 50%.

«Волгоградская область и Новосибирская область, а также Республика Марий Эл относятся к так называемым токсичным регионам. Эти регионы находятся в красной зоне рейтинга Российского союза автостраховщиков (РСА) по токсичности — 7-е, 14-е и 22-е места соответственно», — уточнили в «Согласии».