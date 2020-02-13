Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца, пишет РБК . Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее были заочно арестованы сыновья Минца Дмитрий и Александр. Арест Бориса Минца дважды прерывался и откладывался: сначала из-за того, что его защитник Алексей Куприянов попросил несколько дней на ознакомление с материалами следствия, а затем — из-за ложного минирования здания суда.

Борис Минц и его сыновья обвиняются в растрате и проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов, оглашенных в суде. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре прошлого года.

Бориса Минца и его сыновей будут искать только на территории СНГ Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании.

Минцы покинули страну, согласно материалам следствия, и находятся в Великобритании. При этом они объявлены не в международный, а в межгосударственный розыск, который проводится только на территории стран — членов СНГ. Данкевич, по данным следствия, на момент возбуждения дела находился в Израиле. Только мера пресечения в виде ареста позволяет в перспективе требовать экстрадиции Минца в Россию, в отличие от более мягких мер пресечения, отметила на заседании прокурор Анна Потычко.

По версии следствия, незадолго до начала санации банка Данкевич, Минц и его сыновья совершили ряд невыгодных для банка сделок, купив облигации компании «О1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Бориса Минца) на сумму более 34 млрд рублей. O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. Банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10—15 лет.

Британский суд отказался разблокировать активы Минцев на 572 млн долларов «Открытие» и «Траст» считают Бориса Минца и его сыновей мошенниками и требуют с них более 700 млн долларов.

Минц не признает вину, заявил на заседании его адвокат Куприянов. Он указал, что, согласно официальной фабуле дела, речь идет о замене не актива банка, а лишь залога, обеспечивающего кредит, который не является собственностью кредитного учреждения. По результатам сделки, «не произошло какого-либо обогащения обвиняемых, никто не получил ни рубля из якобы растраченной суммы — по той простой причине, что ни рубля из средств банка не пропало», — заявил Куприянов. Оценки спорных облигаций, выполненные «даже заинтересованными лицами на стороне обвинения» — «Открытием», ЦБ и экспертом следствия, — разнятся втрое, подчеркнул адвокат.