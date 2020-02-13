Хоум Кредит Банк выпустил обновленную версию сервиса «Мой кредит», который позволяет управлять продуктами кредитной организации, для iOS и Android.

Держатели карты «Свобода» могут увеличить период рассрочки на шесть или десять месяцев или воспользоваться услугой «Пропуск платежа», сообщают, в частности, в банке.

Теперь в приложении сохраняются данные карт, с которых клиенты пополняют свои дебетовые карты «Хоум Кредита». Если осуществить такое пополнение с карты другого банка, то потом достаточно будет выбрать ее из списка.

Появилась оплата услуг ЖКХ по QR-коду. После сканирования QR-кода нужные поля в квитанции заполняются автоматически.

