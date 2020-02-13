• Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России встрече топ-менеджеров банков с руководством регулятора в пансионате «Бор». Она дала понять, что в ЦБ внимательно изучают вопросы, связанные с принципами регулирования таких экосистем и анализом их влияния на рынки присутствия. Набиуллина также отметила, что продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику.

• Больше трети россиян (34%) не удовлетворены своим основным банком и, возможно, ищут ему замену. Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года. По данным НАФИ, граждан не устраивает качество услуг, и они не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым. Доля таких клиентов растет пять лет подряд, что влияет на общий уровень лояльности граждан к банкам: так называемый индекс NPS (Net Promoter Score; готовность рекомендовать банк) в 2020 году упал до 5 пунктов. Это почти втрое меньше результатов прошлого года.

• Аналитики инвесткомпании InfraOne назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По их мнению, реализации целей Минфина помешает, в частности, отсутствие необходимых для инвестиций свободных средств у компаний и правительства, а также ограниченность банков в масштабных вложениях. Представитель Минфина назвал выводы аналитиков «субъективными» и «построенными на устаревших версиях законопроекта».

• Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их управляющие компании (УК) столкнулись с риском фидуциарной ответственности при вложении средств клиентов в целый ряд инструментов. В ЦБ также видят проблему и рассматривают возможность улучшения методологии контроля сделок с точки зрения фидуциарной ответственности, заявил представитель Банка России. Возможен «более детализированный подход к рейтинговым группам», отметил он. В прошлом году ЦБ представил методологию применения механизма фидуциарной ответственности — ответственности управляющего средствами перед клиентом по надлежащему распоряжению его деньгами — для простейших инструментов, в которые вкладываются частные фонды.