Суд увидел основания для привлечения к субсидиарной ответственности бывших председателя правления и главного бухгалтера рухнувшего банка «Еврокредит», следует из данных Агентства по страхованию вкладов, которое подавало денежный иск к указанным лицам и еще одному бывшему контролирующему лицу финучреждения.

Лицензия у «Еврокредита» была отозвана 4 декабря 2015 года, а 26 января 2016-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

Агентство 4 декабря 2018 года направило в столичный арбитраж заявление о привлечении Дмитрия Печалова, Владимира Родина и Сергея Конакова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 1,427 млрд рублей. Уточним, что совладелец «Еврокредита» Дмитрий Печалов занимал пост председателя правления банка и входил в его совет директоров; главный бухгалтер кредитной организации Владимир Родин также был членом правления.

Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого была объявлена 10 февраля 2020 года, заявление удовлетворено частично: установлены основания для привлечения Печалова и Родина к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, при этом в удовлетворении требований в отношении Конакова отказано. Производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка.

ЦБ подозревает руководство банка «Еврокредит» в попытке скрыть вывод активов Временная администрация по управлению банком «Еврокредит», который 4 декабря 2015 года лишился лицензии , с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности. Так, руководство банка не передало электронные базы данных, а также договоры по кредитам, числящимся на балансе, на сумму порядка 480 млн рублей, сообщил в среду Банк России, подчеркнув, что указанное может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода активов из банка.

АСВ в иске поясняло, что руководителем банка не была в свое время исполнена обязанность по передаче его документации и электронной базы данных (резервной копии) временной администрации и в дальнейшем агентству. Кроме того, контролирующими лицами были совершены действия по кредитованию юридических и физических лиц, заведомо не способных исполнить свои обязательства, а также по формированию завышенного остатка денежных средств на ностро-счетах в сторонней кредитной организации в период наличия у нее признаков несостоятельности, в результате чего банку был причинен значительный ущерб.

Как сообщалось, перед отзывом лицензии «Еврокредит» заявлял о нехватке ликвидности, в том числе из-за зависшей крупной суммы в банке-корреспонденте с отозванной лицензией — Джаст Банке.



ЦБ впоследствии указывал на выявление сделок банка с признаками вывода активов.