Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил акцию для новых корпоративных клиентов «Свои правила»: теперь оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения, следует из релиза МКБ.



«В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на срок от шести до 60 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату. Срок рассмотрения заявки по акции «Свои правила» — от пяти минут. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервисы «МКБ-платежи», «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка», — говорится в сообщении.

Средства могут быть использованы на любые цели, кроме открытия и развития бизнеса.

Условия акции распространяются на клиентов, являющихся сотрудниками стратегических компаний — партнеров банка, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ.

Срок действия предложения — до 31 марта 2020 года.