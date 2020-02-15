Промсвязьбанк запустил два официальных аккаунта в WhatsApp для физических лиц и малого бизнеса, следует из релиза финучреждения.

«Присутствие банка в мессенджере в первую очередь нацелено на повышение удобства и легкости коммуникации для клиентов. В чате они смогут получить консультацию по всем банковским продуктам и услугам», — отмечается в сообщении.

Сейчас на вопросы клиентов в приложении отвечают менеджеры, в дальнейшем планируется внедрение бот-помощника, который в том числе сможет подключать финансовые сервисы.

