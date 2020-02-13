Банк России предложил закрепить в законодательстве требования к финансовым организациям по предоставлению информации при заключении сделок со сложными деривативами. Предложения представлены в докладе для общественных консультаций «Предоставление информации юридическим лицам при заключении сложных деривативных сделок» .

Согласно докладу, информация должна предоставляться перед заключением сложных деривативных сделок с юридическими лицами, которые не являются квалифицированными инвесторами.

Предлагается также обсудить, следует ли закрепить право юрлиц, признанных квалифицированными инвесторами, требовать предоставления информации о сложных деривативах от финансовой организации.

К сложным деривативам в докладе отнесены все внебиржевые расчетные деривативы, а также некоторые внебиржевые поставочные деривативы. Информация, которую необходимо будет сообщать инвестору, должна включать сведения о существе дериватива, его рисках и потенциальных последствиях использования в форме сценариев.

Кроме того, в докладе выносятся на обсуждение критерии, согласно которым юридические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами. Так, предлагается определить, должны ли учитываться только финансовые показатели юридического лица или необходимо также оценивать наличие у него сотрудников с необходимой экспертизой и корпоративных процедур, свидетельствующих о способности оценивать риски сложных деривативов. Еще один из важных вопросов, как отмечает регулятор , заключается в том, всегда ли юрлицу требуется принимать решение о признании себя квалифицированным инвестором или же крупнейшие компании могут быть отнесены к квалифицированным инвесторам без их решения, по факту соответствия установленным в законе требованиям к финансовому положению компании.

По мнению ЦБ, введение предложенного регулирования позволит устранить существующие пробелы в законодательстве, в достаточной мере защитить интересы нефинансовых компаний, заключающих деривативные сделки, и снизить правовую неопределенность для финансовых организаций, работающих на деривативном рынке.

Напомним, одно из громких судебных дел по деривативам касалось сделки «Транснефти» со Сбербанком (она упоминается и в консультативном докладе). «Транснефть» в январе 2017 года подала иск к Сбербанку, оспаривая сделки валютных опционов с барьерным условием, заключенные еще в 2013-м с датой исполнения в сентябре 2015 года. По кол-опциону барьер был установлен в 45 рублей за доллар, а затем увеличен до 50 рублей. Но из-за девальвации рубля по отношению к доллару в конце 2014 года компании пришлось выплатить банку почти 67 млрд рублей.

В июне 2017 года Арбитражный суд Москвы по иску «Транснефти» признал недействительной убыточную для компании сделку. Однако в августе того же года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это судебное решение. В декабре 2017-го стороны урегулировали спор.



В Центробанке в разгар тяжбы между «Транснефтью» и Сбербанком заявляли о риске полной остановки рынка деривативов из-за этого иска и высказывали мнение, что крупные корпорации не могут относиться к категории неквалифицированных инвесторов.