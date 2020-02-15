Альфа-Банк внедрил дистанционную смену кодового слова для корпоративных клиентов, говорится в релизе финучреждения.



«Кодовое слово используется для аутентификации и обеспечения безопасной работы при обращении уполномоченного лица компании в кол-центр банка (например, за информацией по истории операций по своим счетам). Теперь уполномоченное лицо компании может изменить кодовое слово самостоятельно в любое время без посещения отделения банка. Для этого необходимо оставить заявку в интернет-банке, после чего на мобильный телефон поступит звонок через систему IVR (Interactive Voice Response — интерактивное голосовое сообщение). Уполномоченному лицу будет предложено ввести новое кодовое слово на клавиатуре мобильного телефона в тональном режиме. При этом прежнее кодовое слово указывать не потребуется», — отмечается в сообщении.

Вся процедура занимает две-три минуты, она полностью автоматизирована и происходит без участия сотрудника банка.

На первом этапе сервис доступен для 250 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время доступ к сервису будет предоставлен для всей клиентской базы, заключили в банке.