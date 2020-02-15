Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» запустил специальный вклад «Праздничный 700+» только для посетителей Банки.ру. Чтобы воспользоваться льготными условиями, нужно получить промокод на портале. Открыть депозит можно в любом отделении банка. Оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Праздничный 700+», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов.



Банк ДОМ.РФ предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Двойная выгода». Депозит оформляется при условии одновременного заключения договора накопительного страхования жизни со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» с периодичностью внесения страховых взносов по договору один раз в год.



БайкалИнвестБанк предлагает открыть вклад «Выгодный». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 200 долларов и евро. Сроки размещения денежных средств — три, шесть месяцев и один год. Процентные ставки по депозиту в рублях составляют 5,3—5,9%, в долларах — 0,2—0,4%, в евро — 0,01% годовых.

Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, например, депозит «ИТБ — Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) открывается под 6—6,25% годовых (ранее — под 6,25—6,35%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Авангард» уменьшил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25 процентного пункта. Так, «Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 4,25—4,75%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,25—4,5% годовых.

Алеф-Банк снова понизил ставки по рублевым вкладам. «Океан мечты» (от 200 тыс. рублей) можно разместить под 6—6,1% годовых (прежде — под 6,15—6,2%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Верность традициям» (от 100 тыс. рублей) открывается под 5,45—5,8% годовых (вместо 5,6—5,9%). По депозиту возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,3 п. п. Депозит «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) открывается под 6% годовых. «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) размещается в рублях под 4,75—5,5%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,25—5,4% годовых.

Акибанк ввел вклад «Пенсионный доход». Минимальная сумма депозита — 10 рублей. Срок — 372 дня. Процентная ставка составляет 85% от ключевой ставки ЦБ РФ (на сегодняшний день — 5,1% годовых). Дополнительные взносы допускаются в течение первых 186 дней. Минимальная сумма дополнительных взносов неограниченна.

ББР Банк предлагает открыть вклад «2020». Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств составляют 200, 500 и 700 дней. Процентные ставки равны 5,25%, 5,5% и 5,75% годовых соответственно. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены.

РГС Банк предложил два новых вклада — «Главная Дорога» и «Движение Вперед». Депозиты можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей на 367 дней с выплатой процентов в конце срока. По вкладу «Движение Вперед» ставки составят от 4,75% до 5,25%. Вклад можно пополнять без ограничения суммы взносов.

Банк «Солидарность» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта. Так, депозит «Солидарность» (от 50 тыс. рублей на 181 и 395 дней) открывается под 5,6—5,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Доходность «Классического Плюс» (от 30 тыс. рублей на 181, 395, 540 дней) составит 5,2—5,75%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Росдорбанк понизил ставки по всем вкладам в рублях и повысил в долларах по депозиту «Универсальный». Доходность вклада «Накопительный» (от 300 тыс. рублей, от 31 до 730 дней) при выплате процентов в конце срока составит 3,25—6,3% (до этого — 4,25—6,75%), а при ежемесячной выплате процентов — 3,2—6,1% годовых (ранее — 4,2—6,5%).

СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 4,15—5,6% (прежде — под 4,5—5,95%), а «Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 4,1—5,85% годовых (вместо 4,45—6,2%).

Трансстройбанк снизил ставки по вкладам в рублях. «Доходный» (на 91, 181, 271, 366, 400 и 540 дней) открывается под 4,25—5,85% (ранее — под 4,45—6,4%). Проценты выплачиваются в конце срока. Доходность депозита «Ежемесячный Онлайн» составит 4—5,6% (прежде — 4,2—5,9%), а «Ежемесячный» — 4,15—5,85% годовых (вместо 4,35—6,1%).

Энергомашбанк снизил ставки по вкладам. Так, например, «Правильный выбор» (от 30 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6% годовых (до этого — под 6,5%). Выплата процентов — в конце срока. «Ежемесячный доход» можно оформить под 4,5—5,9% (ранее — под 4,5—6,3%), а «Ежемесячный доход — Energoline» — под 5,3—6% годовых (вместо 5,5—6,4%). Срок — от трех месяцев до двух лет.

Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Свободное управление» открывается под 3,9—4,56% (ранее — под 4,09—4,7%), «Активное пополнение» — под 4,36—4,79% (вместо 4,55—4,98%), «Открытый» — под 4,98—5,37% (прежде — под 4,98—5,56%), «Основной доход» — под 4,78—5,17% (до этого — под 4,78—5,37%), «Надежный» — под 4,98—5,37% годовых (вместо 4,98—5,56%).

Заубер Банк понизил ставки по вкладам. Депозит «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) открывается под 5,3% годовых (до этого — под 6%). Процентная ставка по вкладу «Заубер-400 дней» составляет 5,43% годовых (с первого по 365-й день — 5,4%, с 366-го по 400-й день — 5,7%). Прежняя ставка — 5,93%.

ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) открывается под 5,3—5,4% (ранее — под 5,5—5,6%), а PRIME (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 и 550 дней) — под 4,2—5% годовых (вместо 4,2—5,3%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Экспобанк понизил ставки по вкладам в рублях. По депозиту «Яркая зима» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,61% (прежде — 6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.